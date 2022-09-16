Пеле обратился к объявившему о завершении карьеры теннисисту Федереру

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в социальных сетях обратился к швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который принял решение завершить профессиональную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение перестать делать то, что мы любим, всегда тяжелое. Тем не менее, мы всегда можем обрести покой, зная, что сделали все возможное. Я могу только представить, каким тяжелым был для тебя этот день", - написал Пеле.

41-летний Федерер в социальных сетях сообщил, что последним турниром для него станет Кубок Лэйвера.

По его словам, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять - Открытый чемпионат США, один - "Ролан Гаррос".