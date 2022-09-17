Сегодня состоится очередная игра в Премьер-лиге Азербайджана
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Сегодня продолжается 7-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день турнира пройдет еще одна игра.

19:00 ГАБАЛА - СУМГАЙЫТ
Габала, Городской стадион. Главный судья - Эльчин Масиев.

Еще два матча тура будут сыграны завтра
18:00 КЯПАЗ - ШАМАХЫ
Габала, Городской стадион. Главный судья - Ниджат Исмайыллы.

20:30 ЗИРЕ - КАРАБАХ
Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Рашад Ахмедов.

Ранее состоялись две игры тура: "Сабах" - "Туран-Товуз" - 3:1, "Сабаил" - "Нефтчи" - 0:2.

Команда

И

В

Н

П

М

О

Нефтчи

7

6

0

1

16-6

18

Сабах

7

5

1

1

16-7

16

Карабах

5

5

0

0

14-4

15

Зире

6

3

1

2

8-8

10

Туран-Товуз

6

3

1

2

5-5

10

Габала

6

3

0

3

10-7

9

Сабаил

7

1

2

4

7-10

5

Сумгайыт

6

0

3

3

1-9

3

Шамахы

6

0

2

4

3-11

2

Кяпаз

6

0

0

6

4-17

0

Бомбардиры:
6 - Шейдаев (Карабах)
5 - Миккельс (Сабах)
4 - Эва (ТТ)