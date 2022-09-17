Сегодня состоится очередная игра в Премьер-лиге Азербайджана
Сегодня продолжается 7-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день турнира пройдет еще одна игра.
19:00 ГАБАЛА - СУМГАЙЫТ
Габала, Городской стадион. Главный судья - Эльчин Масиев.
Еще два матча тура будут сыграны завтра
18:00 КЯПАЗ - ШАМАХЫ
Габала, Городской стадион. Главный судья - Ниджат Исмайыллы.
20:30 ЗИРЕ - КАРАБАХ
Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Рашад Ахмедов.
Ранее состоялись две игры тура: "Сабах" - "Туран-Товуз" - 3:1, "Сабаил" - "Нефтчи" - 0:2.
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Нефтчи
|
7
|
6
|
0
|
1
|
16-6
|
18
|
Сабах
|
7
|
5
|
1
|
1
|
16-7
|
16
|
Карабах
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14-4
|
15
|
Зире
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8-8
|
10
|
Туран-Товуз
|
6
|
3
|
1
|
2
|
5-5
|
10
|
Габала
|
6
|
3
|
0
|
3
|
10-7
|
9
|
Сабаил
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7-10
|
5
|
Сумгайыт
|
6
|
0
|
3
|
3
|
1-9
|
3
|
Шамахы
|
6
|
0
|
2
|
4
|
3-11
|
2
|
Кяпаз
|
6
|
0
|
0
|
6
|
4-17
|
0
Бомбардиры:
6 - Шейдаев (Карабах)
5 - Миккельс (Сабах)
4 - Эва (ТТ)
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