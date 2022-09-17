Сегодня состоится очередная игра в Премьер-лиге Азербайджана

Сегодня продолжается 7-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день турнира пройдет еще одна игра.

19:00 ГАБАЛА - СУМГАЙЫТ

Габала, Городской стадион. Главный судья - Эльчин Масиев.

Еще два матча тура будут сыграны завтра

18:00 КЯПАЗ - ШАМАХЫ

Габала, Городской стадион. Главный судья - Ниджат Исмайыллы.

20:30 ЗИРЕ - КАРАБАХ

Баку, стадион Спорткомплекса Зире. Главный судья - Рашад Ахмедов.

Ранее состоялись две игры тура: "Сабах" - "Туран-Товуз" - 3:1, "Сабаил" - "Нефтчи" - 0:2.

Команда И В Н П М О Нефтчи 7 6 0 1 16-6 18 Сабах 7 5 1 1 16-7 16 Карабах 5 5 0 0 14-4 15 Зире 6 3 1 2 8-8 10 Туран-Товуз 6 3 1 2 5-5 10 Габала 6 3 0 3 10-7 9 Сабаил 7 1 2 4 7-10 5 Сумгайыт 6 0 3 3 1-9 3 Шамахы 6 0 2 4 3-11 2 Кяпаз 6 0 0 6 4-17 0

Бомбардиры:

6 - Шейдаев (Карабах)

5 - Миккельс (Сабах)

4 - Эва (ТТ)