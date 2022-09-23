Лига наций УЕФА: Азербайджан обыграл Словакию

Сборная Азербайджана по футболу одержала очередную победу в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана в гостях встречалась с командой Словакии в матче первой группы Лиги С.

Встреча, которая прошла на стадионе Антона Малатински в Трнаве, завершилась со счетом 2:0.

За сборную Азербайджана отличились Ренат Дадашов и Ходжат Хагверди. В составе Словакии забил Эрик Йирка, реализовавший пенальти.