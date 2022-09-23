https://news.day.az/sport/1497617.html Лига наций УЕФА: Азербайджан обыграл Словакию
Лига наций УЕФА: Азербайджан обыграл Словакию
Сборная Азербайджана по футболу одержала очередную победу в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана в гостях встречалась с командой Словакии в матче первой группы Лиги С.
Встреча, которая прошла на стадионе Антона Малатински в Трнаве, завершилась со счетом 2:0.
За сборную Азербайджана отличились Ренат Дадашов и Ходжат Хагверди. В составе Словакии забил Эрик Йирка, реализовавший пенальти.
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