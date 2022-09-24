Теймур Раджабов примет участие в турнире с призовым фондом в $250 тыс.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов примет участие в Международном турнире по быстрым шахматам среди гроссмейстеров "Шахматные звезды - 2022", который пройдет на территории ТРК VEGAS Крокус Сити в Москве с 29 сентября по 5 октября, сообщили Trend Life организаторы, передает Day.Az.

Общий призовой фонд турнира составит около 250 тысяч долларов.

В задачи турнира, организованного ООО "Новые шахматы" и компанией Crocus Group, входит не только развитие шахмат как популярного вида спорта, но и проведение интеллектуального нетворкинга на международном уровне. Также особое внимание уделяется поддержке шахматных звезд будущего. Для реализации этих задач в турнире примут участие 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. Среди них - Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно. Главный судья турнира - Артем Ахметов. Главный комментатор - Сергей Шипов.

"Шахматы - совершенно уникальная игра. Новый глобальный турнир пройдет в Крокус Сити - мы рады внести свой вклад в популяризацию интеллектуального спорта. Регулярные шахматные турниры, которые мы проводим в VEGAS, вызывают огромный интерес, и мы видим запрос на проведение подобных мероприятий. Желаю всем участникам удачи, а гостям - незабываемых впечатлений", - отметил первый вице-президент Crocus Group, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

Специально для проекта "Аллея Чемпионов VEGAS" также состоится торжественная церемония подписания звезд гроссмейстеров, автограф-сессия и мастер-классы для зрителей.

В рамках турнира совместно с Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом будет организована серия отборочных турниров для детей в возрасте до 15 лет. Сто финалистов примут участие в турнире "Шахматные звезды", где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале будут определены 12 победителей в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.