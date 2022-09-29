https://news.day.az/sport/1499169.html Названы главные фавориты ЧМ-2022 по футболу
Названы главные фавориты ЧМ-2022 по футболу
Издание Goal опубликовало список фаворитов чемпионата мира по футболу -2022, который пройдет в Катаре, передает Day.Az.
На первом месте расположилась сборная Бразилии. Вторую строчку отдали действующим чемпионам мира французам, а третьей стала Аргентина, последний раз выходившая в финал ЧМ в 2014 году.
Также в десятке сильнейших оказались команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии.
Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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