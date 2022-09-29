У Рафаэля Надаля родится сын

Теннисист Рафаэль Надаль и его жена Хиска Перельо готовятся к рождению на свет сына. Об этом пишет испанский журнал Hola!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание первым сообщило о беременности Перельо в июне. Затем 36-летний испанский теннисист подтвердил новость на пресс-конференции на Майорке. Теперь журнал утверждает, что будущие родители уже знают пол ребенка и ожидают рождения мальчика.

Как пишет СМИ, пара может назвать своего сына Себастьяном в честь отца и прадеда Рафаэля Надаля. Пока пара не делала официальных заявлений по поводу пола будущего ребенка.

Рафаэль Надаль и Хиска Перельо встречались 14 лет, прежде пожениться в октябре 2019 года.