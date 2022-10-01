У Джанни Де Бьязи закончился контракт со сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футболу осталась без главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это произошло из-за истечения контракта с итальянским тренером Джанни Де Бьязи.

Контракт с ним закончился 30 сентября. AFFA еще не приняла окончательного решения о том, оставить ли де Биази во главе сборной или привлечь нового специалиста.

Из-за этого наша сборная какое-то время останется без главного тренера. Поскольку в ноябре команда проведет два товарищеских матча, ожидается, что к этому времени вопрос с наставником будет решен.

Также высоко оценивается вероятность того, что Де Бьязи останется на своем посту после достижения победы во всех трех играх, проведенных во второй половине Лиги наций. Эти результаты команды, обыгравшей Белоруссию 2:0, Словакию 2:1, Казахстан 3:0, могут сыграть решающую роль в судьбе итальянца.

Отметим, что итальянец тренирует нашу сборную с июля 2020 года. На счету Де Бьязи, который за это время вывел команду на 28 матчей, 5 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

Отметим, что наша сборная встретится с Молдавией 16 ноября, а через 4 дня - с Северной Македонией.