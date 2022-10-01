«ПСЖ» работает над продлением контракта с Месси

"Пари Сен-Жермен" собирается предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, французский клуб собирается предложить аргентинскому форварду соглашение до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

Футболист перебрался в "ПСЖ" в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех восьми матчах команды в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.