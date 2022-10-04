Сколько Катар заработает на проведении чемпионата мира по футболу?

Исполнительный директор чемпионата мира по футболу - 2022 Насер аль‑Хатер заявил, что власти Катара планируют заработать на проведении мундиаля около $9 млн. Его слова передает The Peninsula, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Насер аль‑Хатер сообщил, что выручка от проведения чемпионата мира составит около $17 млн. Затраты на инфраструктуру составят примерно $8 млн. Также он сообщил, что страну посетят около одного миллиона человек. По его словам, смотреть матчи турнира будут около трех‑четырех миллиардов людей.

Чемпионат мира стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года.