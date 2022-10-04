Форвард бразильского клуба о возвращении в сборную Азербайджана

Форвард бразильского "Марекко" Амадеу прокомментировал azerisport.com возвращение в сборную Азербайджана по футзалу. передает Day.Az

"Очень рад, что спустя три года вернулся в сборную. На данный момент я нахожусь в очень хорошей форме. Благодаря этому, а также тому, что морально чувствую себя отлично, смогу максимально помочь команде. Сборную ждут важные матчи. Изо всех сил буду помогать команде добиваться побед. Будет очень приятно вновь надеть форму сборной Азербайджана. Верю, что у нас все получится", - заявил Амадеу.

Напомним, что "милли" предстоят матчи отбора на ЧМ-2024 с командами Польши (7 октября) и Греции (11 октября).