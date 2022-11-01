В Шеки пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам

В городе Шеки 8-11 декабря пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам, сообщили Day.Az во вторник в Федерации гимнастики Азербайджана.

Соревнования будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу объединенных соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике; 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике; 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике; 6-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте; 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг); 27-й чемпионат Азербайджана по акробатической гимнастике; 6-е первенство Азербайджана по аэробной гимнастике.