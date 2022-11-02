В Баку прибудут несколько сотен немецких футболельщиков

Несколько сотен болельщиков поддержат немецкий "Фрайбург" в Баку в матче 6-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как сообщает Day.Az, более 600 болельщиков по ожиданиям будут в столице Азербайджана в день игры.

Напомним, что матч "Карабах" - "Фрайбург" состоится 3 ноября на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 21:45 по местному времени.

На данный момент "Карабах" располагается в своей группе на втором месте, "Фрайбург" же возглавляет турнирную таблицу.

Байрам Эльшадов

