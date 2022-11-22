Тренер сборной Ирана раскритиковал иранских болельщиков

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал иранских болельщиков, которые освистывали свою команду во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира - 2022 против команды Англии. Его слова передает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней", - сказал тренер.

Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.