Владелец «Манчестер Юнайтед» об уходе Роналду из клуба

Владелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глейзер высказался об уходе португальского форварда Криштиану Роналду из команды. Его слова приводит Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ценю все, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем", - заявил Глейзер. Он назвал португальца великим игроком "Манчестер Юнайтед".