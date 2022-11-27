https://news.day.az/sport/1514754.html Катар внесет Португалию в черные списки после окончания ЧМ-2022
Катар внесет Португалию в черные списки после окончания ЧМ-2022
Власти Катара внесут в черные списки Португалию сразу по окончании чемпионата мира по футболу из-за критических заявлений, сделанных президентом страны Марселу Ребелу де Соузой и премьер-министром Антониу Коштой, сообщает издание Sol.
По его информации, Катар также недоволен чрезмерной критикой со стороны руководящих лиц Дании, Германии и Франции, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
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