Катар внесет Португалию в черные списки после окончания ЧМ-2022

Власти Катара внесут в черные списки Португалию сразу по окончании чемпионата мира по футболу из-за критических заявлений, сделанных президентом страны Марселу Ребелу де Соузой и премьер-министром Антониу Коштой, сообщает издание Sol.

По его информации, Катар также недоволен чрезмерной критикой со стороны руководящих лиц Дании, Германии и Франции, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru