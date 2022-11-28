Футбольные фанаты сборных Англии и Уэльса устроили массовую драку на улицах Тенерифе.

Как передает Day.Az, пьяные болельщики избивали друг друга ногами и руками, а также бросали друг в друга стулья.

На кадрах видно, что участники драки устроили побоище прямо на пустой дороге возле ночного клуба. Шатающиеся мужчины кидали друг в друга стулья, после чего к драке подключились десятки человек.

Любители футбола приехали на Тенерифе, чтобы посмотреть Чемпионат мира по футболу и посетить многочисленные бары, где разрешено распитие алкоголя, в отличие от Катара. На Тенерифе создали целые фан-сектора для фанатов футбола.

Напомним, что за несколько дней до старта чемпионата мира в Катаре ФИФА отменила продажу пива на стадионах, которые принимают матчи мундиаля.

Болельщики восприняли решение футбольной организации негативно. Так, во время первого матча турнира болельщики сборной Эквадора скандировали, что хотят пива.

Однако многие фанаты придумывают различные уловки, чтобы пронести алкоголь на стадион. Так, болельщики для проноса алкоголя на стадион фляжки-тайники, зарядные устройства для телефонов, бинокли и даже музыкальные инструменты. Менее хитрые любители футбола и выпить просто переливают алкоголь в бутылки из под других напитков.