Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о Роналду

Тренер сборной Ганы Отто Аддо принес извинения за свои слова о назначении пенальти на Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа против Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Наставник эмоционально отреагировал на назначение одиннадцатиметрового удара, который стал рекордным для 37-летнего безработного игрока. Свою речь он сопроводил словами: "Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю Роналду с голом на 5-м ЧМ подряд. Судьи преподнесли особый подарок".

"Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.

Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют", - передает слова Аддо A Bola.

Встреча между Португалией и Ганой завершилась победой европейцев со счетом 3:2. Роналду отметился голом с пенальти, еще по мячу забили Жоау Феликс и Рафаэль Леау. Команда единолично возглавляет группу H.

Сегодня португальцы сыграют против сборной Уругвая. Начало встречи в 23.00 по бакинскому времени.