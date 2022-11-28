В Иране потребовали отстранить сборную США от ЧМ-2022

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер принес извинения за искаженное изображение флага Ирана в социальных сетях команды. Как передает Day.Az, его слова приводит Mirror.

"Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Иногда эти вещи находятся вне вашего контроля", - прокомментировал ситуацию специалист.

Ранее в понедельник, 28 ноября, стало известно, что Федерация футбола Ирана потребовала отстранить американцев от турнира из-за того, что пресс-служба сборной США опубликовала в Twitter таблицу группы B на ЧМ-2022 с искаженным изображением флага Ирана в знак поддержки женщин в стране. Позже запись была удалена.

Сборные США и Ирана на чемпионате мира в Катаре играют в группе В. После двух матчей иранцы занимают второе место, набрав три очка. Американцы располагаются на третьем месте с двумя очками. Команды проведут встречу друг против друга 29 ноября.