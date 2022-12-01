В Иране застрелили праздновавшего вылет сборной с чемпионата мира фаната

В Иране полицейские застрелили болельщика Мехрана Самака, праздновавшего вылет национальной сборной с чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает источник издания, 29 ноября 27-летний фанат стал сигналить из машины после поражения команды от сборной США и вылета с мундиаля в Катаре. За это его застрелили в голову силы правопорядка Ирана. Отмечается, что инцидент произошел на фоне массовых демонстраций в стране.

29 ноября сборная Ирана уступила команде США в заключительном туре группового этапа ЧМ. Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Американцы благодаря этой победе обошли иранцев в таблице группы B и вышли в плей-офф турнира.