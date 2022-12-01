https://news.day.az/sport/1515995.html ЧМ-2022: Сборная Марокко уверенно выходит вперёд - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
ЧМ-2022: Сборная Марокко уверенно выходит вперёд - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Сборная Марокко сново отличилась, марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири забивает гол ударом с угла штрафной в нижний угол ворот. 0:2
19:22
Марокканский полузащитник Хаким Зиеш воспользовавшись явной ошибкой вратаря, отправил мяч в сетку ворот соперника. 0:1
19:01
Начался матч группы F чемпионата мира между сборными Канады и Марокко, передает Day.Az.
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