ЧМ-2022: Сборная Марокко уверенно выходит вперёд

Начался матч группы F чемпионата мира между сборными Канады и Марокко, передает Day.Az .

Сборная Марокко сново отличилась, марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири забивает гол ударом с угла штрафной в нижний угол ворот. 0:2

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