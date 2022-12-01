ЧМ-2022: Сборная Марокко уверенно выходит вперёд
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Сборная Марокко сново отличилась, марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири  забивает гол ударом с угла штрафной в нижний угол ворот. 0:2

19:22

Марокканский полузащитник Хаким Зиеш воспользовавшись явной ошибкой вратаря, отправил мяч в сетку ворот соперника. 0:1

19:01

Начался матч группы F чемпионата мира между сборными Канады и Марокко, передает Day.Az.