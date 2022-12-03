Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики, сообщает корреспондент Trend из Португалии, передает Day.Az.

Выборы прошли в португальском городе Албуфейра в рамках 29-го Конгресса Европейской гимнастики.

Фарид Гайыбов был единственным кандидатом на текущих выборах и набрал 44 из 45 голосов.