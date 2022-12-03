https://news.day.az/sport/1516476.html Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики - ФОТО
Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики - ФОТО
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики, сообщает корреспондент Trend из Португалии, передает Day.Az.
Выборы прошли в португальском городе Албуфейра в рамках 29-го Конгресса Европейской гимнастики.
Фарид Гайыбов был единственным кандидатом на текущих выборах и набрал 44 из 45 голосов.
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