Футболист сборной Бразилии Жезус пропустит оставшиеся матчи ЧМ

Нападающий сборной Бразилии по футболу Габриэл Жезус пропустит оставшиеся матчи команды на чемпионате мира в Катаре из-за травмы колена. Об этом в субботу сообщил телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что матчи бразильской команды пропустит также защитник Алекс Теллес. Оба футболиста были заменены во втором тайме матча третьего тура группового этапа против сборной Камеруна (0:1).

"Габриэл Жезус и Алекс Теллес выбыли с чемпионата мира. В эту субботу утром два игрока сборной Бразилии прошли тесты, которые выявили проблемы с коленями, и они не смогут вовремя восстановиться, чтобы вернуться в строй", - говорится в сообщении.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе G и в 1/8 финала сыграет со сборной Южной Кореи 5 декабря. Этот матч также может пропустить нападающий бразильской сборной Неймар, получивший травму в первой игре группового турнира.

Жезусу 25 лет, он принял участие в трех матчах группового этапа на чемпионате мира в Катаре, не отметившись результативными действиями. В 2019 году в составе сборной Бразилии он стал обладателем Кубка Америки. На клубном уровне нападающий представляет английский "Арсенал", за который в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Ранее он выступал за "Манчестер Сити" и стал в его составе четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Английской лиги, двукратным победителем Суперкубка Англии, а также один раз выиграл кубок страны.