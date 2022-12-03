Месси обошел Марадону по количеству забитых мячей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил девятый гол на чемпионатах мира и обошел в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Месси открыл счет на 35-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Австралии, который проходит на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне.

Теперь на счету нападающего девять забитых мячей на мировых первенствах, что позволило ему обойти бывшего форварда национальной команды Диего Марадону. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).