Большая честь стать членом Техкома European Gymnastics

Для меня большая честь стать членом Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" European Gymnastics.

Об этом в воскресенье сказал Trend представитель Федерации гимнастики Азербайджана Руслан Эйвазов, который в ходе 29-го Конгресса Европейской гимнастики (European Gymnastics), проходящего в городе Албуфейра (Португалия) 2-3 декабря, избран членом Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех", передает Day.Az.

"Хочу поздравить министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова с переизбранием на пост президента Европейской гимнастики. От Азербайджана в Технические комитеты Европейской гимнастики выбраны три представителя. Для меня это большая честь, свою победу хочу посвятить 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана", - сказал Эйвазов.

По его словам, представители Азербайджана с 2015 года участвуют в соревнованиях по дисциплине "Гимнастика для всех".

"На данный момент в 19 регионах нашей страны функционируют секции по данному виду гимнастики. Девятого сентября текущего года в столице Азербайджана был проведен первый фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", в котором приняли участие 23 команды из Баку и регионов страны".

Напомним, что в ходе Конгресса Европейской гимнастики министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики.

Также представители Федерации гимнастики Азербайджана - Евгения Виляева избрана членом Технического комитета по художественной гимнастике, а Руслан Эйвазов - членом Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инара Исрафилбекова - членом Технического комитета по дисциплине "TeamGym".