Капитан сборной Бельгии Азар завершил карьеру в национальной команде

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии.

В футболке национальной команды 31-летний вингер провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

На чемпионате мира - 2022 в Катаре бельгийцы сенсационно не вышли из группы с Марокко, Хорватией и Канадой. "Красные дьяволы" обыграли канадцев (1:0), уступили марокканцам (0:2) и сыграли вничью с хорватами (0:0).

Во время турнира французское издание L'Equipe сообщило, что в расположении сборной Бельгии произошла крупная перепалка между Эденом Азаром, Яном Вертонгеном и Кевином Де Брейне. В ссору вмешался Ромелу Лукаку и остановил ее. Позже Азар опроверг эту информацию.

Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года. В составе мадридского клуба он стал победителем Лиги чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании.