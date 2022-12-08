Стали известны причины конфликтов в сборной Германии на ЧМ-2022

В сборной Германии произошел конфликт во время чемпионата мира - 2022. Об этом сообщает Sport Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвинили в особом отношении к футболистам мюнхенской "Баварии", которую он тренировал до того, как возглавить сборную. Отмечается, что разлад в коллективе начался с акции One Love. Перед матчем первого тура группового этапа с Японией игроки разделились на два лагеря по этому вопросу. Изначально идею поддержать акцию преподнесли Мануэль Нойер и Леон Горетцка, но многие игроки не одобряли эту инициативу.

Также отмечается, что во время встречи с Японией футболисты сборной Германии не поняли решение тренера выпустить игрока "Баварии" Горецку вместо футболиста "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана. Отмечается, что последний был в ярости от такого решения Флика.

Кроме того, Марк-Андре тер Стеген и Кай Хавертц расстроились тому, что не получили шанса проявить себя на чемпионате мира.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира второй мундиаль подряд.