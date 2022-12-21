Роналду порадовал болельщиков

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен завершать международную карьеру в национальной команде после чемпионата мира - 2022 в Катаре. 37-летний футболист поставил перед собой цель выступить на ЧМ в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет Marca.

По информации издания, провал сборной Португалии на ЧМ-2022, проигравшей Марокко в четвертьфинале (0:1), стал сильным ударом для Роналду. Также его сильно задела победа на ЧМ сборной Аргентины, в которой играет его главный конкурент на футбольном поле - Лионель Месси.

Роналду хочет попытаться взять первый титул чемпиона мира в своей карьере

Следующий чемпионат мира пройдет сразу в трех странах - Канада, Мексика и США. Роналду к тому времени уже будет 41 год.