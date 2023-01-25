Футболист «Реала» отказался от стомиллионного контракта «Аль-Насра»

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от предложения "Аль-Насра"из Саудовской Аравии. Об этом сообщает 24sata, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, хавбек заявил, что хочет завершить карьеру в мадридском клубе. Ранее стало известно, что "Аль-Наср" предлагал Модричу соглашение на 2,5 года и 100 млн евро в качестве зарплаты за весь период работы.

Контракт 37-летнего полузащитника со "сливочными" действует до конца этого сезона, и хорват хочет продлить его еще на один год.

В нынешнем сезоне Модрич провел за "Реал" 23 матча, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Вместе со сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре ему удалось добыть бронзовые награды.

В 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча".

2 января в "Аль-Наср" перешел бывший одноклубник Луки Модрича по "Реалу" Криштиану Роналду. По контракту португалец будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.