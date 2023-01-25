Формула-1: Все билеты на трибуну «Филармония» проданы

Распроданы все билеты Гран-при Азербайджана Формулы-1 на трибуну "Филармония". Гонки состоятся 28-30 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководитель департамента продаж и коммерции Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) Сабри Гюльмалыев заявил, что на начальном этапе наибольший интерес к гонке проявили болельщики из-за рубежа: "По информации на сегодняшний день, в первую тройку стран, которые покупают больше всего билетов, входят Нидерланды, Великобритания и Грузия. Наибольший спрос наблюдается на 4-дневные билеты на трибуны. Считаем, что спринтерская гонка, которая впервые пройдет в Баку, также повлияла на увеличение продаж".

Отметив, что в настоящее время билеты приобретаются примерно в 90 странах мира, С.Гюльмалиев сказал, что среди покупателей преобладают болельщики из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Германия, Ирландия, Италия, Израиль, Аргентина, Индия, США, Мексика.

Билеты на самое престижное спортивное соревнование года, которое пройдет уже в седьмой раз, поступили в продажу 15 декабря. Любители скорости, желающие наблюдать за гонками вживую, могут приобрести билеты Гран-при Азербайджана Формулы-1 на официальном сайте Baku City Circuit (www.bakucitycircuit.com) или в пунктах продаж нашего города.