Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии

Футбольный клуб "Аль-Наср" выплачивает португальскому форварду Криштиану Роналду только 10% зарплаты. Об этом сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, остальные 90% заработной платы звездный нападающий получает из бюджета Саудовской Аравии.

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

22 января Роналду дебютировал за клуб в чемпионате Саудовской Аравии. Он вышел в стартовом составе команды на игру против "Аль-Иттифака". Португалец провел матч полностью, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась победой его команды со счетом 1:0.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".