«ПСЖ» не провел ни одного сухого матча в Лиге чемпионов

"Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от "Баварии" в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой мюнхенской команды со счетом 1:0, а во второй встрече "Бавария" забила два безответных мяча, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом,"ПСЖ" впервые в истории не провел ни одного матча без пропущенных мячей в свои ворота в рамках ЛЧ. Во всех шести матчах на групповом этапе парижане также всегда пропускали голы.

В матче "ПСЖ" и "Баварии" на 61-й минуте счет открыл нападающий Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество "Баварии" удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.