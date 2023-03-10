Мбаппе может получить 100 млн евро от "ПСЖ"

"Пари Сен-Жермен" намерен сохранить в своем составе французского форварда Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский "Реал". В контракте нападающего с парижским клубом предусмотрен внушительный бонус лояльности. Об этом сообщает L'Equipe.

Вчера, 8 марта, "ПСЖ" в гостях уступил мюнхенской "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетел из утрнира.

"ПСЖ" включил в соглашение с 24-летним французом множество дополнительных опций. Так, например, в случае победы в Лиге чемпионов контракт игрока с клубом был бы автоматически продлен.

В еврокубках "ПСЖ" провалился, но и на этот случай было предусмотрено дополнительное условие - если Мбаппе останется в команде летом, даже несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, он получит бонус лояльности в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года.