Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции

Катар передал Турции контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, контейнеры оборудованы кроватями, душевыми и туалетами. В провинцию Хатай будет передано 5 тысяч контейнеров. Всего Турция получит 10 тысяч контейнеров.

"Контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики и персонал во время чемпионата мира по футболу, были отправлены Катаром в Турцию и переданы пострадавшим от землетрясения", - говорится в публикации.