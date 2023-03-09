https://news.day.az/sport/1545079.html Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции
Катар передал Турции контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, контейнеры оборудованы кроватями, душевыми и туалетами. В провинцию Хатай будет передано 5 тысяч контейнеров. Всего Турция получит 10 тысяч контейнеров.
"Контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики и персонал во время чемпионата мира по футболу, были отправлены Катаром в Турцию и переданы пострадавшим от землетрясения", - говорится в публикации.
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