Месси возвращается на родину?

Испанский журналист Гильем Балаге заявил о невозможности возвращения Лионеля Месси в "Ньюэллс Олд Бойз" этим летом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Переход в "Ньюэллс Олд Бойз" этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в "Ньюэллс" этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.

Окружение Месси настаивает на том, что из МЛС официальных предложений не поступало, но источники в "Интер" Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения", - приводит слова журналиста "Би-Би-Си".

Месси играл за "Ньюэллс Олд Бойз" с 1994 по 2000 год до переезда с семьей в Испанию.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 21 матче чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.