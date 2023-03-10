Лучшие тренеры мира с 1996 года

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организация основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990-х. Баллы начислялись следующим образом: если какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, второе - 19 и так далее.

Топ-10 лучших тренеров мира с 1996 года

1. Алекс Фергюсон (Шотландия) - 257 баллов;

2. Жозе Моуринью (Португалия) - 242;

3. Хосеп Гвардиола (Испания) - 221;

4. Арсен Венгер (Франция) - 211;

5. Йоахим Лев (Германия) - 200;

6. Карло Анчелотти (Италия) - 189;

7. Висенте Дель Боске (Испания) - 175;

8. Диего Симеоне (Аргентина) - 168;

9. Марчелло Липпи (Италия) - 156;

10. Дидье Дешам (Франция) - 164.