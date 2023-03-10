Лучшие тренеры мира с 1996 года - РЕЙТИНГ
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров мира с 1996 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Организация основывала свой выбор на списках лучших тренеров года, которые она составляла с середины 1990-х. Баллы начислялись следующим образом: если какой-то год специалист занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, второе - 19 и так далее.
Топ-10 лучших тренеров мира с 1996 года
1. Алекс Фергюсон (Шотландия) - 257 баллов;
2. Жозе Моуринью (Португалия) - 242;
3. Хосеп Гвардиола (Испания) - 221;
4. Арсен Венгер (Франция) - 211;
5. Йоахим Лев (Германия) - 200;
6. Карло Анчелотти (Италия) - 189;
7. Висенте Дель Боске (Испания) - 175;
8. Диего Симеоне (Аргентина) - 168;
9. Марчелло Липпи (Италия) - 156;
10. Дидье Дешам (Франция) - 164.
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