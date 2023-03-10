Вчера с первым результатом в упражнении на кольцах закончил свое выступление в квалификации наш гимнаст Никита Симонов, который на Кубке мира в Дохе (Катар) занял третье место. Сейчас мы постараемся улучшить результат и быть первыми в финале, домашний Кубок мира надо выигрывать.

Об этом сказал в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Руслан Иргашев, передает Day.Az.

"Соревнования в Баку - третий Кубок мира подряд. Иван Тихонов сейчас поднял базу сложности в комбинации на перекладине, и в упражнении на гимнастическом коне он сделал максимум, который мы планируем выполнить на чемпионате Европы", - сказал он.

По словам главного тренера сборной, гимнасты друг друга поддерживают, так как понимают, что делают одно общее дело.

"Когда они выходят на помост, у меня присутствует небольшое напряжение, как только выступят и проходят в финал, конечно, чувство облегчения, и мы начинаем работать заново - готовимся к финалу. И Никита Симонов, и Иван Тихонов стараются друг друга поддерживать - мы одна команда, делаем одно общее дело", - добавил Иргашев.

По словам Руслана Иргашева, после Кубка мира гимнасты выступят на первенстве Азербайджана и чемпионате Баку.

"После этого Кубка мира у нас состоится первенство Азербайджана и чемпионат Баку, где Никита Симонов выступит на своем коронном снаряде - кольцах, а Иван Тихонов - в многоборье, так как ему на чемпионате Европы надо выступать на шести снарядах. После этого они будут готовиться к чемпионату Европы, именно с него будет проходить отбор на чемпионат мира", - заключил он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.