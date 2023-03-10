Восхищен гимнастической ареной и атмосферой Кубка мира

Перед соревнованиями в Баку много времени посвящал тренировкам.

Об этом сказал в пятницу Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсмен из Перу Николас Гарфиас,передает Day.Az.

"Признаюсь, не совсем доволен своим выступлением на Кубке, но в виду того, что много времени посвящал тренировкам было большое желание показать хороший результат. До Баку участвовал в Кубках мира, прошедших в Котбусе (Германия) и в Дохе (Катар). Усталости на третьем этапе нет, со мной всегда рядом тренер, физиотерапевт, они помогают мне восстановиться", - отметил спортсмен из Перу.

Николас Гарфиас добавил, что это его первый визит в Азербайджан, и он восхищен гимнастической ареной и атмосферой соревнования.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.