Упорная борьба и радость побед: лучшие моменты заключительного дня Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО
В воскресенье, 12 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку завершился заключительный день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az.
Заключительный день запомнился упорной борьбой между финалистами. Соревнования характеризовались накалом эмоций и радостью побед.
Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.
На Кубке мира азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.
Trend представляет вниманию читателей фото с лучшими моментами заключительного дня соревнований Кубка мира.
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