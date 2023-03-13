«Челси» готов продать летом 11 игроков команды

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" намерен летом расстаться сразу с 11 игроками, сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, лондонцы готовы рассмотреть предложения о продаже Бенджамина Чилуэлла, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Сесара Аспиликуэты, Конора Галлахера, Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Рахима Стерлинга.

После того, как Тодд Боули приобрел "Челси" у российского бизнесмена Романа Абрамовича, клуб потратил на приобретение игроков около €611 млн.

В сезоне-2022/23 "Челси" за 26 туров АПЛ набрал 37 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Напомним, что в марте 2022 года было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал "Челси" американцу Тоду Боули.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.