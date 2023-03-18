https://news.day.az/sport/1548039.html Определился победитель квалификации Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" - ФОТО
Определился победитель квалификации Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" - ФОТО
Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес в субботу стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Перес проехал лучший круг за 1 минуту 28,265 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание 0,155 секунды). Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин" (+0,465).
Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдет в воскресенье.
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