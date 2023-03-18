Определился победитель квалификации Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес в субботу стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перес проехал лучший круг за 1 минуту 28,265 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание 0,155 секунды). Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин" (+0,465).

Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдет в воскресенье.