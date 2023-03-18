Азербайджанский борец завоевал золото молодежного ЕВРО

В Бухаресте (Румыния) проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО борцы-вольники Азербайджана смогли взять четыре медали. Магомед-Башир Ханиев (70 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) победили в своих финалах и завоевали золотые медали. Рашид Бабазаде (65 кг) из-за травмы не вышел на решающую схватку и добыл серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) взял бронзу. Нураддин Новрузов (57 кг) уступил в схватке за бронзу.

Ранее сегодня на ковер вышли еще пятеро борцов вольного стиля: Айхан Абдуллазаде (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Фарид Джаббаров (86 кг), Абдулджалил Шабанов (92 кг), Вахит Галаев (125 кг). Из них Байрамов вышел в финал, а Шабанов и Галаев уступили в полуфинале и будут бороться за бронзу. Джаббаров тоже поборется за бронзовую медаль, но через утешительные схватки.

В копилке сборной 11 (5-3-3) наград.

