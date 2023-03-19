Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить

"Аль-Наср" обыграл "Абха" в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Рияде и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Победить команде помогли голы португальца Криштиану Роналду и бразильца Андерсона Талиска. В составе гостей, забитым мячом отметился Абдулфаттах Адам.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.