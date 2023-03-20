Будут ли участвовать азербайджанские спортсмены на чемпионате Европы в Армении?

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана внесла ясность в вопрос участия азербайджанских спортсменов в чемпионате Европы, который пройдет в Армении.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, информация об участии нашей сборной на чемпионате Европы классификационного характера, который пройдет в Армении, предварительно направлена через онлайн-систему приема заявок Европейской федерации тяжелой атлетики.

"Окончательное подтверждение участия необходимо будет подать через систему до 11 апреля. Просто должны быть контакты для соблюдения и обеспечения правил процедуры. Однако этот процесс еще не начался. По мере поступления дополнительной информации, общественность будет проинформирована",- говорится в сообщении.