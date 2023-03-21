Погружение в лицензионный марафон

С марта начался формироваться состав олимпийской сборной Азербайджана на Игры-2024 в Париже. Первым спортсменом, завоевавшим путевку, стал мастер пулевой стрельбы Руслан Лунев, десять дней назад выполнивший задачу на чемпионате Европы в Таллинне, где выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Azerisport.com рассказывает о текущем отборе на Игры и главных стартах года, где наши атлеты могут выиграть билеты в Париж, передает Day.Az.

В каждом цикле схема квалификации на Олимпиаду может варьироваться по видам, но генеральная стратегия не меняется. Как правило, за год до главного старта четырехлетия в ряде дисциплин вакансии находят своих первых обладателей на чемпионатах мира, а затем все внимание сосредотачивается на лицензионных турнирах предшествующих Играм.

Безусловно, у каждой федерации существует своя задача-минимум по количеству квот, которая обсуждается и на коллегии в Министерстве молодежи и спорта с учетом тех или иных реалий и нюансов. В этом смысле можно привести пример бокса, где вначале Международная федерация (IBA) объявила о лицензионном статусе чемпионатов мира, затем МОК изменил схему, выстроив квалификацию через континентальные первенства и отборочные турниры, а далее IBA начала настаивать на своем варианте, усугубляя конфронтацию с Международным Олимпийским Комитетом.

Поэтому можно понять главу ведомства Фарида Гаибова, который в ходе недавней беседы со СМИ, говоря о безусловном наличии лицензионного плана, добавил, что в середине года будет больше конкретики по этому вопросу. И с этим сложно не согласится, ведь ближайшим мультиспортивным соревнованием, где на кону будут билеты в Париж, станут Евроигры в Кракове (21 июня - 2 июля). В стендовой и пулевой стрельбе путевки получат победители каждого вида, а в боксе, где отбор на Олимпиаду курирует специальный Комитет МОК, их удостоятся финалисты.

Ну а пиковым временем с точки зрения борьбы за вакансии в Париж станет август-сентябрь. Он вместит в себя чемпионаты мира по борьбе, художественной и спортивной гимнастике, стрельбе. Грациям предстоит оспаривать вакансии 23-27 сентября в Валенсии (Испания), где 14 спортсменок по итогам многоборья, а также пять команд по групповым упражнениям удостоятся лицензий. У борцов все надежды связаны с ЧМ в Белграде (Сербия, 16-24 сентября), где будут разыграны по пять квот в каждой из 18 олимпийских категорий. А в стрельбе главный старт сезона состоится в Баку (14 августа - 3 сентября): своих обладателей найдут 48 билетов. Тогда как в спортивной гимнастике борьба за лицензии развернется в Антверпене (Бельгия, 30 сентября - 8 октября), где одна часть лицензий будет распределена в многоборье (14 мужчин и женщин), а другая часть - на снаряды.

Есть и такие виды, где уже сейчас можно говорить о завоеванных лицензиях, несмотря на продолжение отборочного марафона. В частности, в дзюдо мужская команда Азербайджана процентов на 80 обеспечила себе попадание в Париж в полном составе. Учитывая, что каждый турнир дает определенные рейтинговые баллы, а многие наши спортсмены находятся на ведущих ролях в табели о рангах, они обеспечили себе солидный гандикап. Другое дело, что в большинстве категории на вакансии претендуют сразу по несколько дзюдоистов и уже тренерский штаб решит, кто именно отправится в Париж.

Возвращаясь к календарю, надо отметить таэквондо, где отбор проходит в смешанном формате - как по рейтингу, так и посредством отборочных турниров. 2-3 декабря в Манчестере состоится финал Гран-при, после которого в свет выйдет окончательная редакция табели о рангах за год, в соответствии с которой лучшей пятерке будут предоставлены путевки на Олимпиаду.

А еще один лицензионный старт состоится 9-12 ноября в двух часах езды от Манчестера. Речь о чемпионате мира по прыжкам на батуте в Бирмингеме, где вакансий на Игры удостоятся финалисты в мужском и женском зачетах.

В фехтовании отборочный марафон начнется с 3 апреля и будет продолжаться год - до 1 апреля 2024-го. Спортсменам предстоит набирать рейтинговые очки на Гран-при, Кубках мира, чемпионатах мира и Европы. Отдельный зачет предусмотрен и для команд.

Иными словами, совсем скоро всем лидерам азербайджанского спорта и перспективной молодежи предстоит полное погружение в реалии лицензионного отбора, который, собственно, уже начался.