Месси лидирует в рейтинге Goal.com за «Золотой мяч»

Портал Goal.com опубликовал обновленную версию собственного рейтинга претендентов на "Золотой мяч" за 2023-й год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в списке занимает аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. На второй строчке расположился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, на третьей позиции значится одноклубник Месси, француз Килиан Мбаппе, который в предыдущей версии рейтинга находится на второй строчке.

В топ-10 также входят Виктор Оcимхен ("Наполи"/Нигерия), Виниcиуc Жуниор ("Реал"/Бразилия), Хвича Кварацхелия ("Наполи"/Грузия), Маркуc Рэшфорд ("Манчеcтер Юнайтед"/Англия), Роберт Левандовcкий ("Барcелона"/Польша), Каземиро ("Манчеcтер Юнайтед"/Бразилия), Букайо Cака ("Арcенал"/Англия).