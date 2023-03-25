Лионель Месси забил 800-й гол в карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси отличился в товарищеском матче за свою национальную сборную против Панамы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летний форвард записал на свой счет 800-й мяч в профессиональной карьере. Всего за сборную Аргентины Месси отличился 99 раз, за "Барселону" и "ПСЖ" в общей сложности южноамериканец забил 701 гол.

Игра завершилась со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси провел 23 игры, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

Парижский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, в Лиге чемпионов "ПСЖ" завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух игр мюнхенской "Баварии".