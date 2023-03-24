Мечтаю попасть в сборную Азербайджана по художественной гимнастике. Об этом в пятницу сказала Trend участница 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Сабина Раджабли, передает Day.Az.

"Положительно оцениваю свое выступление на чемпионате. Вначале, в упражнении с лентой, немного растерялась, сыграла роль волнение. Но смогла быстро собраться и настроиться, и в итоге все прошло хорошо. Чемпионат позволяет сравнить свои навыки с навыками гимнасток не только своего клуба, но и других столичных и региональных клубов", - отметила 14-летняя гимнастка.

Сабина Раджабли добавила, что пока участвовала только в республиканских турнирах и очень хочет выступить на зарубежных соревнованиях.

"В других странах пока не выступала, но мечтаю что буду представлять страну на соревнованиях за рубежом. А еще очень хочу попасть в сборную Азербайджана, знаю для этого нужно много тренироваться и показывать хороший результат, - добавила юная грация.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).