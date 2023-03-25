Счастлива, что первые свои соревнования в этом году я начала с золотой медали в многоборье. Об этом в субботу сказала Trend победительница и призер 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, представительница Бакинской школы гимнастики Нурай Ахмедзаде, передает Day.Az.

"Вечера, в ходе первого дня соревнований, я завоевала золотую медаль в многоборье. А сегодня еще три награды - "золото", "серебро" и "бронзу". Итогами соревнований - довольна, смогла показать все на что способна. На данный момент два вида - обруч и мяч мне удаются лучше всего", - сказала гимнастка, выступавшая в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 г.р.).

Напомним, что 13-летняя грация завоевала на соревнованиях "золото" в многоборье и упражнении с обручем, "серебро" в программе с лентой и "бронзу" в упражнении с мячом.

Юная грация выразила признательность организатором за великолепное проведение чемпионата.

"Атмосфера в Национальной арене гимнастики замечательная, мне нравится вступать в больших залах", - добавила она.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 24-25 марта в Национальной арене гимнастики.

Соревнования проводятся по двум возрастным категориям - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).

В соревнованиях участвуют гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт.