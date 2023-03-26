Гянджа – обладатель Кубка Азербайджана

Сегодня прошел финал Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, решающая встреча турнира прошла в бакинском СК "Серхедчи".

ГЯНДЖА - НТД - 100:89 ОТ-1 (20:18, 22:17, 27:22,16:28, 15:4)

Героем встречи стал разыгрывающий "Гянджи" Колин Тернер (38 очков + 14 подборов). Дабл-дабл также оформили Акпер Мамедов (15 + 14) и Амиль Гамзаев (14 + 13). В составе НТД лучшим стал Зак Хадсон, набравший 20 очков.