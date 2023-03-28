Месси намерен вернуться в "Барселону"

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси всерьез рассматривает вариант своего возвращения в "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации, которую предоставила каталонская телерадиовещательная компания CCMA, футболист уже обратился к своему отцу Хорхе Месси с просьбой провести встречу с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой и побеседовать.

Сам Месси при этом поддерживает контакт с главным тренером каталонцев Хави. Сообщается, что и специалист, руководящий "Барселоной", и игроки команды поддерживают вариант с возвращением именитого аргентинца.

Также ранее СМИ сообщили, в каком случае "Барселона" готова сделать предложение Месси.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В августе 2021 года он пополнил состав "ПСЖ".

20 декабря сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала победителем чемпионата мира - 2022 в Катаре. Месси был признан лучшим игроком турнира.